Детсад на Сахалине проверят после сообщения об избиении ребенка

Информацией об инциденте в соцсетях поделилась мать мальчика. По словам женщины, все произошло еще 10 октября. После возвращения из детского сада она обнаружила на спине шестилетнего сына кровоподтеки. Мальчик признался, что когда группа вернулась с прогулки, он не хотел раздеваться. Тогда воспитатель якобы начала его пихать в разные стороны, хватать за одежду и бить по спине.

Мать мальчика сняла побои и написала заявление в полицию, а также прокуратуру. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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