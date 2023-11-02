Деррик Джонс добавил сверху через Зака Лавина после промаха Лайвли

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке «Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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Джонс: я ненавижу трудные времена, но я тот, кто никогда не сдаётсяЛидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс рассказал о своём настроении после получения травмы. Прочитайте больше ⮕

Деррик Льюис поддержал решение UFC оставить титул Джонсу после его травмыАмериканский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис считает, что UFC правильно поступили, оставив титул Джону Джонсу, несмотря на его травму. Прочитайте больше ⮕

В США скончался пациент, которому пересадили сердце свиньиВторой на планете пациент, которому пересадили свиное сердце, умер примерно через 6 недель после операции Прочитайте больше ⮕

Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверхуФорвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс». Прочитайте больше ⮕

Бойца UFC задержали за опасное вождениеАмериканский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис был арестован за опасное вождение в Хьюстоне, Об этом сообщает MMA Fighting . Прочитайте больше ⮕

Льюиса арестовали за превышение скорости перед турниром UFC Fight Night 231Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис был арестован в Техасе за сильное превышение скорости. Прочитайте больше ⮕