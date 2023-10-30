Дерматологи перечислили ошибки в использовании солнцезащитного крема

Дерматологи из Университета Макгилла в составе научного коллектива выяснили, что показатели заболеваемости раком кожи растут несмотря на популяризацию солнцезащитных средств. Вероятнее всего, так происходит из-за их неправильного использования. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи обнаружили, что использование солнцезащитных средств было парадоксальным образом связано с повышенным риском развития меланомы и других типов рака кожи. Ведущий автор исследования, дерматолог Иван Литвинов объяснил, что люди используют солнцезащитные кремы в качестве «разрешения на загар». Это дает ложное чувство безопасности несмотря на то, что нахождение под прямыми солнечными лучами крайне нежелательно. Кроме того, большинство людей наносят слишком мало солнцезащитного средства и редко обновляют его в течение дня.

Отмечается, что солнцезащитный крем важен для защиты кожи, но закрытая одежда и нахождение в тени — более эффективные способы. Исследователи добавили, что необходимо принять меры для повышения осведомленности людей о принципах действия солнцезащитных средств. headtopics.com

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