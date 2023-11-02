Депутаты Госдумы озаботились травлей школьников: разработан индекс дружелюбия школ

– Введение «Индекса дружелюбия» позволит получить достоверную информацию о распространенности буллинга в конкретных общеобразовательных организациях, – пояснила «МК» инициативу депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. – Учащиеся смогут честно и открыто сообщать о случаях буллинга без страха стать жертвой со стороны обидчиков.

Выявление наиболее проблемных школ позволит уже сейчас снизить негативные последствия от буллинга для учащихся в условиях отсутствия возможности установления нормативов штатной численности педагогов-психологов в каждой общеобразовательной организации.

– Согласно опросу ряда организаций 72% российских школьников не нравится учиться в школе. По оценкам экспертов, основными причинами негативного отношения к школе являются травля и издевательства со стороны сверстников (буллинг), отношение учителей к детям, отсутствие интереса к учебе, лень, строгая дисциплина, большая нагрузка. headtopics.com

Согласно другим исследования, 80% подростков отмечают, что самым распространенным местом, где они сталкиваются с буллингом, являются именно школы. По оценкам бывшего уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, почти 100% школьников подвергаются травле со стороны сверстников за время обучения. При этом школьных психологов, способных помочь в разрешении этой проблемы, в учебных заведениях категорически не хватает.

По этому случаю депутаты фракции написали вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором попросили зампредседателя правительства оценить целесообразность введения Индекса дружелюбия школ и в случае поддержки указанной инициативе, поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать. headtopics.com

«Для решения проблемы дефицита школьных психологов Министерство просвещения России подготовило проект приказа об установлении норматива штатной численности педагогов-психологов в организациях дошкольного, общего и среднего профессионального образования в количестве, пропорциональном численности всех обучающихся (ID проекта 137396 на портале regulation.gov.ru).

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Полицейские озаботились судьбой кота, запертого в машине напротив ГосдумыБольшое скопление зевак, сочувствующих и даже сотрудников полиции замечено напротив здания Госдумы Прочитайте больше ⮕

В Госдуме проголосовали за лишение мандатов Власова и БелоусоваДепутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова и Вадима Белоусова. Об этом сообщил ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Госдума приняла обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем ВостокеДепутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке, следует из думской электронной базы. Прочитайте больше ⮕

В московском ТРЦ произошла массовая драка подростковНа сторонников молодежной субкультуры ЧВК 'Рёдан' напала толпа школьников в московском Торговом Центре 'Авиапарк' Прочитайте больше ⮕

Российский подросток жестоко избил школьников, мстя за братаВ Свердловской области подросток избил битой трех школьников за то, что они обидели его младшего брата Прочитайте больше ⮕

Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем ВостокеДепутаты призвали поддержать требование к сторонам немедленно прекратить боевые действия Прочитайте больше ⮕