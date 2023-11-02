1 ноября при поддержке Фонда Росконгресс в концертном зале лютеранской церкви Святого Иоанна Яани Кирик в Санкт-Петербурге состоялся концерт камерной музыки с участием немецкого виолончелиста, депутата Бундестага Германии, председателя по международным связям Национальной партии AfD Маттиаса Моосдорфа. Он также является многолетним известным скрипачом-виолончелистом и основателем знаменитого «Лейпцигского струнного квартета».

Концерт состоялся в рамках VII фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», посвященного 130-летию памяти Петра Ильича Чайковского и 320-летию основания Санкт-Петербурга, который проходит в городе и Ленинградской области с 16 октября по 12 ноября. Мероприятия фестиваля представляют традиционный и новаторский взгляд на творчество Чайковского через призму XXI века.

Художественным руководителем фестиваля является Ханс-Йоахим Фрай, который также является художественным руководителем фонда «Сириус» «Талант и успех». «Я очень рад представить этот международный фестиваль Чайковского в Санкт-Петербурге с более чем 35 концертами на 15 различных площадках по всему городу. Чайковский – один из самых значительных композиторов всего мира, и мы хотим представить его в новом свете. headtopics.com

В концерте прозвучали «Фантастические пьесы» для фортепиано и виолончели Роберта Шумана, соната для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова, а также Струнный квартет №3 Петра Ильича Чайковского – наиболее драматичный квартет композитора, отличающийся единством мысли и противоборством жизни и смерти.

Концерт реализован при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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