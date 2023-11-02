Депутата красноярского заксобрания обвиняют в получении крупной взятки

Уголовное дело возбуждено против депутата заксобрания Красноярского края по факту получения взятки должностным лицом в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователи полагают, что депутат в 2016-17 годах получил взятку в особо крупном размере от одного из руководителей местного госпредприятия, которого собирались уволить. Имени депутата СК не называет. 1 ноября в Красноярске за вымогательство взятки задержан депутат местного законодательного собрания от ЛДПР Александр Глисков.

В этот же день депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова и Вадима Белоусова. Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду». headtopics.com

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