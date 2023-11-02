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Депутат назвал Арбениной условие для концертов: сначала спеть на СВО

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Красноярский депутат Вячеслав Дюков потребовал от мэрии города отменить планируемый концерт певицы Дианы Арбениной, но при этом назвал условие, при котором готов уступить артистке

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Как пишет "Подъем", в своем заявлении в горадминистрацию"народный избранник" сообщил чиновникам, что Арбенина"четко и ясно выражала свою антироссийскую позицию", в частности, критиковала внешнеполитические и идеологические решения Владимира Путина. Мэрия перенаправила письмо в полицию, отказавшись проводить политические оценки и запрещать культурные мероприятия.

Дюков при этом сообщил, что был бы готов уступить Арбениной, если бы она доказала свой патриотизм. Новосибирский концерт певицы, где она исполнила песню с женой участника СВО, оказался для депутата недостаточным аргументом:"В случае с предателями это надо много раз доказать".

"Концертами и песнями в Донбассе, в Крыму" Пусть она сначала раненым нашим попоёт в госпиталях, пусть на передовой побывает", - разъяснил условия депутат Дюков.

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