Депутат Милонов предложил учредить День участника специальной военной операции

Он отметил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина об учреждении государственного памятного дня-профессионального праздника.

Милонов считает, что этот день будет способствовать патриотическому воспитанию, а также отдаст дань памяти тем, кто не жалел здоровья и собственной жизни, сражаясь с проявлением"человеконенавистнической шовинистической идеологии", которая, как считает Милонов, превратила"братский украинский народ в милитаристское антироссийское образование".

Парламентарий также напомнил о том, что в сейчас в российском правительстве, а также законодательными органами на всех уровнях проводится работа по защите прав участников СВО.

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