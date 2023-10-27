День бабушек и дедушек, Димитриевская родительская суббота: праздники и приметы 28 октября

именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние деды — праздник, посвящённый связи поколений;День бабушек и дедушек хоть и отмечается во многих странах, единой датой не обзавёлся. Одним из первых государств, где его стали праздновать, были США. Там ещё в 1978 году Конгресс принял закон, в соответствии с которым первое воскресенье после Дня труда (то есть первого понедельника сентября) отводилось на чествование старших поколений.

Согласно результатам опроса, проведённого ВЦИОМ, бабушки и дедушки в той или иной мере принимали участие в воспитании большинства россиян (74%). Почти треть (32%) проводили с ними много времени, чаще — респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. По мнению большинства (84%), бабушки и дедушки могут научить внуков мудрости, накопленной за долгую жизнь. Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%).

28 октября в России также отмечается праздник мультипликаторов — Международный день анимации (International Animation Day). Вот что о нём известно:учреждён в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International Animated Film Association, ASIFA);к этому дню обычно приурочены показы мультфильмов, выставки, конференции, фестивали мультипликаторов. headtopics.com

Дата празднования Международного дня анимации выбрана не случайно. Именно в этот день в 1892 году"отец анимационного кино", как называют французского изобретателя, художника Эмиля Рейно, пригласил зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже"оптический театр". Он показал движущиеся картинки на собранном самостоятельно аппарате — праксиноскопе. В программу входило несколько фильмов, в том числе"Клоун с собачками".

В России Международный день анимации отмечается с 2007 года. Обычно к этой дате приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), на котором представляют посетителям всё разнообразие мультипликации. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.28 октября отмечается Димитриевская родительская суббота. Фото © Агентство"Москва" / Александр Авилов headtopics.com

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