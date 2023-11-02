День в истории. Российская империя и присвоение звания Героя СССР женщинам

Второго ноября 1721 года Россия стала империей, а Петр I принял титул императора. В 1938 году звание Героя СССР впервые присвоили женщинам.

Это были летчицы, они совершили беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. В 1948 году Гарри Трумэн стал президентом США. В 1963 году был убит президент Южного Вьетнама Нго Динь Дьем. В 2018 году в Мурманске был запущен реактор первого и единственного плавучего энергоблока"Академик Ломоносов".

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