День жестянщика.

Ледяной дождь – это смешанные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. При этом погодном явлении автомобильные дороги становятся скользкими и смертельно опасными, если не соблюдать несколько простых правил вождения.

«Первая ошибка автомобилистов – выезжать в ледяной дождь на летней резине, — рассказывает председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов. – Сцепление с дорогой будет отсутствовать. Лучше оставить машину на парковке и передвигаться с помощью общественного транспорта».

Он отметил, что в ледяной дождь не советует садиться за руль неопытным водителям даже при наличии у них зимней резины. Движение при таком природном катаклизме требует навыков и предельного сосредоточения. headtopics.com

«Вторая ошибка – превышение скорости, — продолжает Кодолов. – Ехать нужно максимально медленно и осторожно. В центре Москвы дороги уже посыпали реагентами, а вот до окраин могли и не успеть добраться. За МКАД и вовсе ситуация очень тяжелая».

Третья ошибка – несоблюдение дистанции. Дорога скользкая, поэтому тормозной путь увеличивается. Запросто можно удариться о впереди идущую машину, если она затормозит. Четвертая ошибка - резкое маневрирование. «Категорически не рекомендую сегодня резко перестраиваться на дороге, — отмечает Николай Кодолов. – Автомобиль может попросту «увести», а это чревато ДТП». headtopics.com

Пятая ошибка – обгон. В ледяной дождь лучше перестраховаться и пожертвовать скоростью, плетясь за идущими впереди фурами, чем рисковать выездом на встречку. По мнению таксиста, любая спешка может оказаться фатальной.

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