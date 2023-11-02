Денис Цяцкун назначен главой управления разведки Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Дениса Цяцкуна начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины», — говорится в тексте документа.

18 сентября правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны из семи и госсекретаря ведомства. Из команды экс-министра Алексея Резникова остался только генерал Александр Павлюк, однако его уволят, как только глава ведомства Рустем Умеров вернется из-за границы. Новый министр обороны написал у себя в соцсетях, что в его ведомстве идет «перезагрузка». headtopics.com

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