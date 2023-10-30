Дементьев: российские вратари пробили целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперов

Известный агент и эксперт«Не перестану радоваться игре наших вратарей в НХЛ. Ещё ждём восстановления Василевского после травмы. Вот кого ни возьми – все являются ключевыми игроками своих команд, их имена даже перечислять не нужно, так как они все на слуху и прекрасно знакомы нашим болельщикам. Это ребята, пробившие дорогу, да что там дорогу, целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперов.

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