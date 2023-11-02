Девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA-Pale рассказала, как, побывав в родном городе жениха, узнала пугающую правду о нем. Девушка выяснила, что он издевался над одноклассниками, когда учился в старшей школе. Героиня истории рассказала, что они вместе с женихом, который работает полицейским, недавно приехали в его родной город, чтобы отпраздновать помолвку. Вскоре после этого она получила в соцсети несколько сообщений от незнакомых людей и от одного из родственников парня.

Несмотря на это, жених нашел публикацию героини, в которой она описала произошедшее. Он попытался убедить невесту в том, что с тех пор изменился в лучшую сторону и научился управлять гневом. «Я попросила его отпустить меня и не пытаться искать, если он действительно любит меня», — заключила пользовательница. В комментариях многие обвинили девушку в том, что она вовремя не поняла, что мужчина опасен.

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