Девушка погибла и четверо мирных жителей ДНР ранены при обстрелах ВСУ

При атаках на Донецк противник применял РСЗО, ударный беспилотник и снаряды натовского калибра. Город в течение дня обстреливался 15 раз. По Горловке киевские вооруженные формирования били 27 раз из 152-миллиметровых орудий. По одному обстрелу зафиксировано в Ясиноватой и Светлодарске.

В результате ударов ВСУ по жилым кварталам в Куйбышевском районе Донецка погибла девушка, еще четверо жителей республики получили ранения. Взрывами повреждены девять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

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