Девушка, чьё секс-видео распространяли игроки системы «Реала», обратилась к общественности

«Что изменилось в моей жизни с тех пор, как произошёл весь этот кошмар. Я больше не хочу смеяться, я бросила учёбу. Самое тяжёлое — это видеть, как твоя мать страдает из-за того, какая ты есть. Единственное, о чём я прошу — это, чтобы справедливость восторжествовала. Нормализация этой ситуации делает таких людей ещё более безнаказанными. В моём случае они защищены тем, чем занимаются.

Напомним, по информации СМИ, после инцидента в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. Отмечается, что двое задержанных футболистов выступают за «Кастилью», а ещё один – за «Реал Мадрид C». Игрок третьей команды «Реала» является главным подозреваемым.

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