Девушка Сафонова едва не погибла в спортзале. Страшные кадры разлетелись по всей России

Очередной поход в спортзал едва не стал роковым для Марины Кондратюк — подруги Матвея Сафонова, вратаря «Краснодара» и сборной России. Тяжеленный блин слетел с грифа штанги и едва не попал девушке по голове. От страшного исхода Марину отделили сантиметры! «Это мой второй день рождения» Видео инцидента появилось в соцсетях Кондратюк вечером 26 октября. На кадрах видно, как девушка выполняет упражнение, опираясь лопатками на скамейку.

Также они осудили поведение посетителя зала, который подверг опасности девушку. — Это чучело вообще знает, что такое стопорные замки? На таком грифе они обязательно должны ставиться, — написала некая Ольга в Telegram-канале Кондратюк. — Боже, сердце замирает во время просмотра, — призналась Дарья. — Таких идиотов полно в залах. Только начали заниматься, еще связки не окрепшие, а замки ставить на гриф не считают нужным. Как итог — блины во все стороны летят, — добавил Minus.

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