Девушка прыгнула с Крымского моста в Москве

Как стало известно «МК», инцидент произошел сегодня в 1.30 ночи.

Пострадавшую достали из Москвы-реки, она госпитализирована с переохлаждением. Мотив своего поступка девушка не объяснила.

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