Дебютную майку Виктора Вембаньямы продали за $ 62 тыс.

По информации источника, майка 19-летнего баскетболиста была получена во время игры «Спёрс» с «Шарлотт Хорнетс» (98:77) в начале сезона Летней лиги. В том матче Вембаньяма набрал девять очков (2 из 13 бросков с игры, в том числе 0 из 6 с трёхочковой линии). У него было восемь подборов и пять блокированных бросков.

Рекорд по цене проданной на аукционе баскетбольной майки принадлежит Майклу Джордану. Майку, которую баскетболист носил в сезоне-1982/1983, продали за $ 1,38 млн. В нынешнем сезоне Вембаньяма сыграл четыре матча, набрал 65 очков, сделал 30 подборов и шесть результативных передач.

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