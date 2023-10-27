Двухфакторная аутентификация на 'Госуслугах' стала обязательной для пользователей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Двухфакторная авторизация на портале "Госуслуги" стала обязательной для всех его пользователей. Соответствующее изменение вступило в силу 28 октября. О вступлении в силу этого нововведения ранее сообщало Минцифры РФ вТеперь, для того чтобы войти на портал, после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения.

Как ранее поясняло Минцифры РФ, пользователь может зайти на портал без использования двухфакторной аутентификации только один раз, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться со способом дополнительной защиты. Те пользователи, которые не установят второй фактор аутентификации в этот визит, при следующем входе в аккаунт "Госуслуг" получат баннер с вариантами защиты, и пока не будет выбран один из вариантов, воспользоваться возможностями портала не смогут.

По данным министерства, второй фактор защиты уже подключили более 41 млн человек, что является почти половиной пользователей портала.

Прочитайте больше:

ТАСС »

«Всегда хотелось жить той жизнью, что живу сейчас»: истории модели, художницы, DJ и гитариста с протезамиИстории 4 людей-киборгов, для которых потеря конечностей не стала приговором. Прочитайте больше ⮕

Леклер рассказал, почему дисквалификация на ГП США стала для него полной неожиданностьюПилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о дисквалификации, которую получил по итогам гонки Гран-при США Формулы-1. Прочитайте больше ⮕

Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

В Совфеде рассказали о способе защиты от мошенников на «Госуслугах»Россиянам следует установить контрольный вопрос в своем личном кабинете на «Госуслугах», чтобы аккаунт не был украден из-за нового вида мошенничества. Об этом 27 октября «РИА Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.Сенатор поделился подробностями новой мошеннической схемы взлома «Госуслуг». Прочитайте больше ⮕

'Рувики 2.0' планируют запустить в марте 2024 годаВ обновленной версии предусмотрены персонализация контента для пользователей, переход в сторону формата соцсети, статьи в аудио-формате, встроенная продажа билетов Прочитайте больше ⮕