Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах военкоров в Петербурге

Двое несовершеннолетних задержаны после повреждения дверей в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия", - отметила она





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