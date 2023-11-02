Двое подростков погибли за сутки в столичном регионе

Как стало известно «МК», первый случай произошел на улице Сталеваров в 18.20. Возле дома был обнаружен труп 13-летнего мальчика. Характер травм позволил предположить, что он покончил с собой. Одноклассница подростка пояснила, что незадолго до трагедии беседовала с ним возле своей квартиры на 9-м этаже этого же дома. Также она добавила, что мальчик неоднократно высказывал мысли о суициде.

В 21.25 в подмосковных Химках, в квартире в присутствии подруги покончила с собой 15-летняя школьница. Ранее она уже предпринимала попытку самоубийства, после чего была поставлена на учет у психиатра.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Число погибших в секторе Газа сотрудников ближневосточного агентства ООН возросло до 67По данным UNRWA, за последние сутки в результате продолжающихся авиаударов погибли трое представителей организации Прочитайте больше ⮕

Гидрометцентр: на юге Центральной России потеплеет до +18 градусовВ столичном регионе подобное тепло в начале ноября было в 1934 году. Прочитайте больше ⮕

Двое россиян задохнулись в крытой лодке во время рыбалкиДвое жителей Санкт-Петербурга погибли от отравления угарным газом, находясь в крытой лодке Прочитайте больше ⮕

Подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе задержали на 30 сутокСрок задержания увеличили из-за того, что в регионе действует военное положение, сообщил источник Прочитайте больше ⮕

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит Армению и АзербайджанГермания выступает за прочный мир в регионе, заявил представитель МИД ФРГ. Укрепление доверия и примирение в регионе имеют решающее значение, подчеркнул он. Прочитайте больше ⮕

В зоне СВО за сутки сбили 33 беспилотника ВСУМинистерство обороны России сообщило, что за сутки российские войска сбили 33 беспилотника ВСУ в зоне СВО. Прочитайте больше ⮕