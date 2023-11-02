Двое россиян пострадали из-за взрывов на стройке

В Екатеринбурге двое мужчин пострадали из-за взрывов газовых баллонов на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на стройке ЖК «Нагорный», где работали россияне. Предварительно, из-за нарушения техники безопасности взорвались газовые баллоны. В результате двое рабочих получили травмы. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают состояние обоих мужчин, как тяжелое.

До этого, 1 ноября, в Приморье трое рабочих пострадали от удара электрической дуги, когда укладывали бетонные плиты возле ЛЭП. Двоих мужчин госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, третий был осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение. headtopics.com

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