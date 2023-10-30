Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Кроме того, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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