Спустя почти сутки после покушения на бывшего депутата парламента Украины Олега Царева о его состоянии нет никакой информации. «Никакой позитивной информации», — как уточнил администратор Telegram-канала политика, который находится на связи с его семьей.

Тот факт, что покушение на Царева расследуется этим ведомством объясняет скудность официальной, да и вообще любой другой информации о происшедшем. Вопрос-ответ Политик и предприниматель Олег Царев. Досье «Царев под усиленной охраной в реанимации» Царев находится в реанимации. Его усиленно охраняют, рассказал его знакомый, журналист портала Украина.ру Александр Чаленко.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что врачам приходится, буквально, бороться за жизнь Олега Царева, который потерял слишком много крови. Единственным официальным лицом, озвучившим конкретную версию покушения, стал сенатор от Кировской области, первый зампред комитета по обороне и безопасности СФ Виктор Бондарев. headtopics.com

Как ни странно, ту же самую версию подтверждают украинские источники. О том, что стрельба в Ялте — спецоперация СБУ, сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах «Украинская правда» и другие СМИ, подконтрольные киевской власти. По их выражению, Царев «давно находился в списке».

«Угрозы по отношению ко всем нам звучат уже 9 лет. Даже больше. О том, чтобы ему угрожали как-то очень сильно накануне покушения, мне неизвестно. Многим было известно, где именно в Ялте живет Олег Царев, он ни от кого не прятался и не соблюдал никакой конспирации. У него часто были гости», — сказал Владимир Рогов в комментарии aif.ru. headtopics.com

Осенью 2023 года о преступных акциях СБУ написали крупные западные издания — британский журнал The Economist и американская газета The Washington Post. В беседе с журналистами о практике устранения рассказывал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В интервью aif.ru Олег Царев полностью подтверждал информацию западных медиа.

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