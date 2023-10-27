Дацик рухнул лицом в пол! Громадный белорус снёс Рыжего Тарзана

Дацик в особых представлениях не нуждается. В последние годы Рыжий Тарзан выступает в различных промоушенах и делает это довольно часто, причём по совершенно разным правилам: и в боксе, и на голых кулаках, и по правилам ММА. В своём последнем поединке в августе этого года он бился в ринге против экс-бойца UFC Оли Томпсона, который до этого брутально нокаутировал известного российского бойца Алексея Олейника.

С Дациком такой трюк не прошёл: Вячеслав с первых секунд боя бросился в атаку, работал фирменными размашистыми ударами и в середине первого раунда донёс до цели несколько тяжёлых ударов. Томпсон с трудом остался на ногах, но рефери, видя беспомощное положение британца, остановил поединок, зафиксировав победу Дацика техническим нокаутом. В этом году бой против Романкевича стал уже шестым для Рыжего Тарзана.Ударов Дацика боятся даже судьи.

Пётр Романкевич – известный кикбоксёр, победитель Кубка мира и чемпион мира по различным версиям. В 2023 году Романкевич провёл два боя, оба по правилам кикбоксинга, и в каждом проиграл. Сначала он уступил Ивану Штыркову в Екатеринбурге по итогам экстра-раунда, а затем нокаутом проиграл Фёдору Колтуну. По правилам ММА белорусский спортсмен провёл шесть поединков, в пяти он оказался сильнее соперников. headtopics.com

Дацик с первых же секунд боя начал прессинговать оппонента, постоянно поддавливал Романкевича, но не включался в атаки, Пётр же отстреливался джебом. Рыжий Тарзан несколько раз зацепил соперника тяжёлыми апперкотами, но белорус выдержал удары. Вячеслав же принимал встречные атаки оппонента и шёл вперёд.

Второй раунд начался с разменов, оживился поединок. Романкевич доставал соперника с дистанции, Дацик продолжал напирать на белорусского спортсмена, но было видно, что функционально Рыжий Тарзан начал проседать. В середине второго раунда Вячеслав заметно замедлился, чем воспользовался Романкевич. Выдержал он натиск Рыжего Тарзана, после чего сам пошёл в атаку. Пётр зажал Дацика у сетки, где выбросил серию ударов, после которой Вячеслав рухнул на пол. headtopics.com

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