Дацик проиграл Романкевичу в рамках турнира в Москве

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Вячеслав Дацик проиграл Пётру Романкевичу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»Российский боец Вячеслав Дацик уступил белорусу Пётру Романкевичу. Прочитайте больше ⮕

Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве в битве между российскими бойцами Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова. Прочитайте больше ⮕

Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве прошла битва между Шовхалом Чураевым и Шамилем Галимов, которая завершилась вничью. Прочитайте больше ⮕

Брат Федора Емельяненко одержал победу на турнире в МосквеВ рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит в Москве, Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Прочитайте больше ⮕

- Аталанта, 26 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаШтурм - Аталанта, 26 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 Прочитайте больше ⮕

- Рейнджерс, 26 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаСпарта П - Рейнджерс, 26 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 Прочитайте больше ⮕