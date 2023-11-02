Даня Милохин рассказал, когда проведет первый бой в ММА

На самом деле, я думаю, что за это время ничего не погаснет (медийная популярность). Буду держать. Мне это нравится, я не могу без этого жить. Если у меня не будет этого, смысл мне тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что все будет замечательно», — сказал блогер.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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