Даже Байден призвал приостановить войну в Газе: “Невероятно сложно для израильтян”

Байден заявил, что в боевых действиях в Газе должна быть “пауза”, чтобы дать возможность освободить заложников, а ХАМАС заявил, что почти 200 человек были убиты за два дня израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия в анклаве.
Байден ответил: “Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает, что нужно дать время вывести заключенных”. Представители Белого дома позже пояснили, что он имел в виду заложников, удерживаемых ХАМАС. Этот призыв, отмечает The Guardian, стал некоторым отступлением для Байдена и высокопоставленных помощников Белого дома, которые на протяжении всего кризиса твердо заявляли, что не будут диктовать израильтянам, как проводить свои военные операции в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе атаки в среду она нацелилась на Мухаммеда А'Сара, командира комплекса противотанковых управляемых ракет ХАМАСА, и убила его. Армия обороны Израиля заявила, что целью нападения во вторник было убийство Ибрагима Биари – ключевого командира ХАМАСА, связанного с терактами 7 октября. Представитель ЦАХАЛА Даниэль Хагари заявил, что Биари руководил боевыми действиями на севере Газы из сети туннелей под лагерем. headtopics.com
ХАМАС заявил, что в результате нападения во вторник были убиты семь заложников, в том числе трое владельцев иностранных паспортов. В среду управление ООН по правам человека заявило, что авиаудар Израиля по лагерю Джабалия может быть приравнен к военному преступлению.
К вечеру среды границу пересекли по меньшей мере 335 человек с двойным гражданством и 76 раненых, тяжелораненых и больных, ожидается, что за ними последуют еще. Пересекла границу лишь горстка американцев, все они работали в международных организациях. Байден сказал, что он “ожидал увидеть больше отъездов в ближайшие дни”. headtopics.com