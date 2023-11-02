Дадонов забил 3-й гол в сезоне – «Калгари». У него 4 очка в 8 матчах

Дадонов набрал 1+1 в матче с «Коламбусом» и стал 40-м россиянином в истории НХЛ с 300+ очками за карьеру

Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ» Защитник «Торпедо» Силаев включен в число потенциально «элитных хоккеистов НХЛ» по версии Кори Пронмана, Иван Демидов из СКА – в список «топового игрока состава»

Шуми Бабаев: «Новое руководство «Авангарда» – суперадекватные люди. Хотел бы, чтобы мои топ-хоккеисты там играли. Курьянов – это тренер, вижу его главным» Агент Воронкова: «Не было задачи подраться в первом матче в НХЛ. Дмитрий получил положительные отзывы от тренеров и менеджмента «Коламбуса» headtopics.com

Кевин Дэллман: «В СКА меня познакомили с русским газом. Будто плывешь по галактике. От него выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Странно» Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»

Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»

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