Дагестанцев призвали привести участников антисемитских беспорядков в чувство

Дагестанскому обществу нужно привести участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы в чувство. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ. По словам Фадеева, раньше казалось, что российское общество уже изжило антисемитизм, а последние десятилетия эта проблема не стояла вовсе. Беспорядки в Дагестане общественник описал как неприятные и заявил, что случившееся — «очень нехорошо».

Понятно, что большинство населения Дагестана понимает, в чем дело», — объявил глава СПЧ. Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев.

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