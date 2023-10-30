ДУМ РФ призвало мусульман страны не поддаваться на провокационные призывы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) России призвало верующих страны не поддаваться на провокационные призывы и напомнило о недопустимости преследования людей по национальному или религиозному признаку.

Духовное управление мусульман в своем обращении призвали органы госвласти на федеральном и региональном уровнях реагировать на инциденты незамедлительно, грамотно и сдержанно. "Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам и заявляем о необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации", - отмечается в обращении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. headtopics.com

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