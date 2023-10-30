ДОМ.РФ займется Стратегией повышения финансовой грамотности

К развитию программы будут привлечены эксперты по развитию финансовой грамотности в жилищной сфере. Это позволит россиянам сформировать культуру принятия осознанных финансовых решений. Задача - снизить число попадающихся на уловки мошенников граждан.
«ДОМ.РФ комплексно подходит к повышению финансовой грамотности населения, находясь в плотном взаимодействии по этому вопросу с Минфином России и ЦБ. Как Институт развития в жилищной сфере мы видим свою задачу в том, чтобы люди рационально подходили к решению «квартирного вопроса», имели навыки правильного пользования банковскими продуктами, понимали все риски, получали знания о своих возможностях получить поддержку государства.
Реализация Стратегии подразумевает внедрение образовательных программ в школах, а также привлечение волонтеров и развитие просветительских продуктов. Чтобы повысить информированность граждан о том, как улучшить их жилищные условия, ДОМ.РФ системно продвигает финансовую грамотность в сфере жилья. Так, в 2020 году были созданы Консультационный центр и портал спроси.дом.рф. headtopics.com