Гюнтер Штайнер об аварии Магнуссена: «Поломку подвески вызвал перегрев тормозов»

Менеджер заверил, что команде хватит запасных деталей, чтобы восстановить машину к Гран-при Сан-Паулу:Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

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Гонка Гран-при Мексики остановлена из-за тяжёлой аварии МагнуссенаГонка Гран-при Мексики, в настоящий момент проходящая в Мехико, остановлена после аварии Кевина Магнуссена из «Хааса». Прочитайте больше ⮕

Число погибших на шахте в Казахстане возросло до 38В результате аварии на шахте в Казахстане погибло 38 человек, поиски восьми горняков продолжаются. Об этом 29 октября сообщили в МЧС.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 45Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 45. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба местного МЧС... Прочитайте больше ⮕

МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 35Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 35. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщило МЧС Казахстана.Авария произошла накануне, 28 октября. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии был взрыв газометана в лаве. Прочитайте больше ⮕

Число погибших в результате ЧП на шахте в Казахстане выросло до 35Увеличилось число жертв аварии на шахте в Казахстане. Прочитайте больше ⮕

Число погибших на шахте в Казахстане увеличилось до 38 человекМЧС Казахстана подтвердило гибель 38 человек при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Прочитайте больше ⮕