Гэри Пэйтон-второй и Жонатан Куминга рассказали о защите против Стефена Карри

«Защищаться против него очень сильно раздражает. Раздражает, потому что ты не можешь буквально отдохнуть. Потому что, как только ты решил взять паузу и отдохнуть, он открывается, и это очень плохо.

Никто не может двигаться как баскетболист с номером 30 на майке . Даже если кто-то двигается как он, то никто не бросает как Стеф», – сказали Куминга и Пэйтон после тренировки «Голден Стэйт». Напомним, в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил на домашнем паркете в Сан-Франциско «Финикс Санз» со счётом 104:108.

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