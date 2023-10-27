HEAD TOPICS

Гэри Пэйтон-второй и Жонатан Куминга рассказали о защите против Стефена Карри

 / Источник: championat

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон-второй и Жонатан Куминга рассказали о том, как сложно защищаться против разыгрывающего команды Стефена Карри.

Источник

championat

«Защищаться против него очень сильно раздражает. Раздражает, потому что ты не можешь буквально отдохнуть. Потому что, как только ты решил взять паузу и отдохнуть, он открывается, и это очень плохо.

Никто не может двигаться как баскетболист с номером 30 на майке . Даже если кто-то двигается как он, то никто не бросает как Стеф», – сказали Куминга и Пэйтон после тренировки «Голден Стэйт». Напомним, в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил на домашнем паркете в Сан-Франциско «Финикс Санз» со счётом 104:108.

Прочитайте больше:
championat »

Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА с контрактом с Curry BrandРазыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс станет первым игроком НБА, заключившим соглашение с брендом 4-кратного чемпиона Стефена Карри Curry Brand. Прочитайте больше ⮕

ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена КарриРазыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, который подпишет контракт с брендом Стефена Карри Curry Brand. Прочитайте больше ⮕

​Лапша — на полку.​МА: Эксперты рассказали о причинах падения спроса на тушенку и «доширак» Прочитайте больше ⮕

На Украине собрались наказать таксиста, который говорил по-русски с пассажиркамиУполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень готовит обращение в полицию против таксиста из Киева, который говорил с пассажирками по-русски и высадил их из машины Прочитайте больше ⮕

Как отличить хорошую сметану от плохойВ программе 'О самом главном' на телеканале 'Россия' рассказали, как выбрать самую вкусную и качественную сметану, какого цвета и консистенции она должна быть. Прочитайте больше ⮕

Сколько нужно ходить пешком, чтобы быть здоровымЧто может одновременно улучшить иммунную систему, пищеварение и настроение? В программе 'О самом главном' врачи-эксперты рассказали, как ходьба влияет на здоровье. Прочитайте больше ⮕