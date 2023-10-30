Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе

Глава Севастополя призвал жителей города сохранять спокойствие.Развожаев опубликовал видео с инструкцией для населения при объявлении воздушной тревоги.

30 октября Telegram-канал Baza писал, что сегодня ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл. Ночью губернатор Севастополя в 4:18 мск сообщал, что Черноморский флот на внешнем рейде отбивает атаку беспилотников.Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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В Севастополе объявили воздушную тревогуГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

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