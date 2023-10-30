Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в Севастополе

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Воздушная тревога в городе отменена, а морской и наземный общественный транспорт возобновляет движение.

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Черноморский флот отражает атаку БПЛА на внешнем рейде СевастополяОб этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объявили воздушную тревогуГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

Севастополь атакован украинскими беспилотникамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник сообщил о появлении дронов противника на внешнем рейде. Прочитайте больше ⮕

Власти Севастополя сообщили о двух сбитых над городом целяхПо предварительной информации, над Севастополем российские военные сбили две воздушные цели. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕