Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мост

Известно, что в связи с этим в городе остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрыт проезд по Крымскому мосту.украинских морских беспилотников, уничтожив два безэкипажных катера.

На внешнем рейде Севастопольской бухты был проведен комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

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Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Севастополь атакован украинскими беспилотникамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник сообщил о появлении дронов противника на внешнем рейде. Прочитайте больше ⮕

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Ашкелоне на юге ИзраиляДо этого военные сообщали о воздушной тревоге в Ашкелоне час назад Прочитайте больше ⮕

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за деньДвижение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объявили воздушную тревогуГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

Движение по Крымскому мосту полностью возобновилиДвижение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи было возобновлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Прочитайте больше ⮕