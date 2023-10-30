Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух воздушных целей силами ПВО

"По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", - говорится в сообщении.

Развожаев призвал жителей пока не покидать места укрытия и сохранять спокойствие. По его данным, все службы продолжают контролировать обстановку."Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы", - написал он.

Он уточнил, что обломки также упали на территории школы №27 на Северной стороне. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях в дни школьных каникул, спустили в убежище на цокольном этаже после сигнала о воздушной тревоге, пострадавших нет. Кроме того, на улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, в результате произошло небольшое возгорание травы, его потушили, на улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки. headtopics.com

"Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности. По моему поручению Горхоз вместе с УК начинает подомовой обход", - добавил Развожаев.

Он призвал доверять только официальной информации и не пренебрегать мерами безопасности при подаче сигнала о воздушной тревоге.воздушная тревога, сообщалось, что работают российские силы противовоздушной обороны. headtopics.com

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - говорилось в сообщении. Он уточнил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки, в связи с чем наблюдается дым.

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