Губерниев о МОК: двуличные кролики, чертята лукавые

«Вы ж мои лицемерные зайчики… Двуличные кролики, двуязычные лисята, фарисеи вы мои, чертята лукавые... Предостерегли они… Вот спасибо, все прекрасно в этой новости… Казалось бы, причем тут россияне да белорусы?» — написал телеведущий.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.Ранее в МИД заявили, что МОК проявит нацизм, если не восстановит россиян. headtopics.com

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