Губернатор сообщил о работе ПВО в Севастополе

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и уточнил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. «Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки», — уточнил Развожаев.

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