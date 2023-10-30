. В настоящее время Артур Смольянинов, признанный экстремистом, террористом и иноагентом, находится в Латвии, тогда как его мать, Мария Владимировна, вынуждена жить на маленькой квартире в жутких условиях в Москве.

Женщина, отличающаяся состраданием к братьям нашим меньшим, часто присматривает за бродячими собаками и помогает им найти дом. Она избегает обсуждения своего известного сына, отказывается критиковать его.

«У меня сын - иностранный агент, террорист, экстремист. Он уехал во время мобилизации. Он подлежит мобилизации. Он служил… Пишут, что он — предатель Родины, негодяй, бросил старенькую мать, жену, детей. Артур сейчас получает не так много денег, как раньше», - рассказала женщина в телепередаче «ЧП» на НТВ. headtopics.com

Квартира пенсионерки заполнена грязью от собак, мусором и хламом – выглядит очень мрачным. Комнаты обставлены старой мебелью. В общем, жилье ничуть не напоминает квартиру человека, у кого ближайший родственник – звезда экрана в недавнем прошлом.

Мария старается экономить на всем, так как ей необходимо обеспечить младшего сына Володю, страдающего аутизмом, и нескольких четвероногих питомцев. А заботы требуют немалых затрат.Слухи уходят, что отчим отказались от Артура, узнав о его антироссийских высказываниях. Смольянинов после бегства на Запад вылил на свою Родину целые тонны грязи. Но несмотря на это, крестный отец актера Иван Охлобыстин не собирается отказываться от крестника. И даже винит себя в том, что Артур отрекся от России. headtopics.com

«Он был и остается моим крестным сыном. В традициях христианства нет отказа от крестных детей. Возможно, я был плохим крестным отцом, если такое случилось. В конце концов, мы склонны делать резкие выводы, а Артур слишком горделив. Он сказал что-то не подумав. Вероятно, из-за своей популярности он не прошел проверку временем. Слава может сделать человека безумным. В какой-то момент Артур потерял связь с реальностью», - пытается оправдать крестника Охлобыстин.

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