Грушко: российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр ГрушкоПо словам замглавы МИД РФ, для альянса это важный вопрос с точки зрения устранения "географической лагуны в системе обороны"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя по просьбе ТАСС процесс ратификации парламентом Турции членства этой страны в НАТО."Для НАТО это очень важно, чтобы устранить географические лагуны в натовской системе обороны, - указал замминистра.

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