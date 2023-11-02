Группа компаний «Геоскан» и «РУСДРОНОПОРТ» вошли в реестр ИТ-решений РЭО

Российский экологический оператор отобрал два проекта для включения в реестр ИТ-решений по результатам прошедшей на Российском экологическом форуме (РЭФ) сессии по треку «Цифровизация». Это проекты компаний «Геоскан» и «РУСДРОНОПОРТ» для мониторинга объектов захоронения твердых коммунальных отходов с применением беспилотников и искусственного интеллекта.

«Реестр лучших ИТ-решений призван привлечь инвестиции в цифровые решения в отрасли обращения с отходами, а также дать возможность лучшим из них масштабировать свое применение. В реестр попадают только самые успешные цифровые кейсы, которые прошли оценку профильных экспертов и отборочные конкурсы.

На сессии «Цифры в экологии, и экология в цифре» 10 октября участники рассмотрели перспективы применения искусственного интеллекта в экологической отрасли и беспилотников в мониторинге отрасли обращения с отходами. headtopics.com

«По результатам сессии мы получили запросы на включение компаний в наш реестр, из них мы выбрали два проекта по производству беспилотных авиационных систем (БАС). Это группа компаний „Геоскан» и ООО „РУСДРОНОПОРТ». Разработки этих компаний можно будет применять при построении цифровых моделей мусорных полигонов, их удаленном мониторинге, выявлении нарушений и остаточной вместимости», — заявил заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«Геоскан» занимается разработкой и производством БАС, а также разработкой программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Компания разработала программное обеспечение Agisoft Metashape Professional для фотограмметрии беспилотников. Оно включает в себя технологии машинного обучения для анализа и постобработки, что позволяет получать результаты самой высокой точности. headtopics.com

Metashape дает возможность обрабатывать изображения, получаемые с помощью RGB- или мультиспектральных камер, включая мультикамерные системы, преобразовывать снимки в плотные облака точек, в текстурированные полигональные модели, в геопривязанные ортофотопланы, в цифровые модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ).

Россия Последние новости Прочитайте больше: Vedomosti »

В городах России возобновили набор в ЧВК Вагнера — как в новое подразделение Росгвардии — MeduzaГруппа Вагнера возобновила набор бойцов в Перми и Новосибирске, сообщили издания 59.ru и Ngs.ru. Прочитайте больше ⮕

Хинштейн прокомментировал 'поглощение' ЧВК 'Вагнер' Росгвардией: 'Невозможно'Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым региональные структуры ЧВК 'Вагнер' вошли в состав Росгвардии и возобновили прием бойцов Прочитайте больше ⮕

В Финляндии конфисковали российские товарные знакиВласти Финляндии конфисковали товарные знаки российских компаний 'Калашников', Сбер' и АНО 'ТВ-Новости'. Прочитайте больше ⮕

Газу через КПП «Рафах» покинут представители девяти странВ список иностранцев также вошли пять сотрудников организаций из США. Прочитайте больше ⮕

Kia K5, Kia Ceed и BMW X3 вошли в тройку самых аварийных иномарокНовости компаний на «Ведомостях» Прочитайте больше ⮕

В Финляндии конфисковали ряд российских товарных знаковПрава и товарные знаки, по информации агентства STT, были изъяты из-за европейских санкций в отношении этих компаний. Прочитайте больше ⮕