Группировка 'Исламский джихад' заявила об обстрелах Ашкелона и Сдерота

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", заявила о нанесении ракетного удара по израильским городам Ашдод, Ашкелон и Сдерот.

"Сарая аль-Кудс" в настоящее время ведут интенсивный ракетный обстрел по Ашдоду, Ашкелону и Сдероту", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Кроме того, боевое крыло "Исламского джихада" утверждает, что при обстреле Ашкелона использовались иранские ракеты Badr 3.

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