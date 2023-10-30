Группа «Тутси» рассказала, как не попасться на крючок альфонса

«И мы считаем, что к нормальной женщине альфонс не притянется. Знаете, как говорят: жертва притягивает абьюзера», — сказали они.«Нередко они клюют на богатых женщин, но чаще всего они выбирают недолюбленных, тех, кому не хватает внимания. Нужно полюбить себя, увидеть свою ценность», — сказали они.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин позитивно оценил перезапуск программы «Фабрика звезд», звездами которого были участницы «Тутси». Пригожин заявил, что за 20 лет сменилось поколение, поэтому люди постарше могут прийти к молодежи в качестве наставников.

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