Рогов обратил внимание, что процесс сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал постоянным, так как люди не хотят умирать за режим президента Владимира Зеленского.

30 октября дефицит медикаментов у ВСУ сочли критическим. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых.

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Группа солдат ВСУ сдалась в плен под КупянскомНа купянском участке фронта группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из шести человек, сдалась в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Украинские бойцы служили в 54-й бригаде и добровольно сложили оружие, после того, как на их позиции зашли российские военные. Прочитайте больше ⮕

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под КупянскомБойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал 28 октября разведчик группы, это произошло на купянском участке фронта.«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — цитирует военного «РИА Новости». Прочитайте больше ⮕

Командир спецназа «Ахмат» указал на участившуюся сдачу в плен бойцов ВСУУчастились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, в том числе на артемовском, где бойцы украинской армии сдаются в плен подразделениям «Ахмата» каждые два-три дня. Прочитайте больше ⮕

Бойцы ЗВО сообщили о взятии в плен шести солдат ВСУ на купянском направленииНа купянском направлении военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен шестерых солдат украинской армии Прочитайте больше ⮕

Российский военный рассказал, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в пленЗаместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал РИА Новости , что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях. Прочитайте больше ⮕

Минобороны России рассказало о ситуации на Донецком направленииВ Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат Прочитайте больше ⮕