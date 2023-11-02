Грувз — о Фьюри: ему не стоит рисковать проиграть маленькому украинцу с щербатыми зубами

Он предпочёл бы просто уйти в закат. Он интересный персонаж, и после бокса может изучать многое. Есть двери, которые могут закрыться перед ним, если он проиграет Усику. Я думаю, что он собирается исправить ситуацию и провести последний бой против Нганну, за который ему заплатят много денег и которым заинтересуются многие люди. Он будет лучше тренироваться, чтобы показать себя или может завершить карьеру.

Не может быть, чтобы он не проснулся на следующее утро после боя с Нганну с кучей сомнений: «Остался ли навык у меня до сих пор? Почему я не мог комфортно справиться с этим парнем?». Он может действительно задаться вопросом о том, стоит ли ему этим заниматься», — сказал Грувз в интервью Sky Sports.

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