Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

Она его создала, она его, возможно, и погубит. Молодежное движение защитников климата Fridays for Future (FFF), возникшее по инициативе шведской экологической активистки Греты Тунберг, добилось в Германии особой популярности и до сих пор пользовалось благосклонностью многих СМИ. При этом их мало смущала довольноЛуиза Нойбауэр должна порвать с той, с кого брала пример (Luisa Neubauer), чтобы она полностью отмежевалась от своей шведской соратницы.
В комментарии под заголовком"Духовный яд для наших детей" издание приходит к выводу:"Теперь следует положить конец совместному пути Луизы Нойбауэр и Греты Тунберг. Нойбауэр не должна допускать даже малейших подозрений, что она еще имеет хоть что-то общее с группой своих абсолютно деградировавших антисемитских партнеров. Что-либо иное было бы ядом: для ее авторитета, для защиты климата и, прежде всего, для духовного климата среди подростков в Германии".
Схожей точки зрения, что и Bild, придерживается на сей раз и левая газета taz, а такое случается не так часто. В комментарии под заголовком"Просто возражать уже недостаточно" она пишет:"Fridays for Future распространяет в Instagram антисемитские истории заговора. Немецкая секция, правда, не соглашается. Но требуется нечто большее". И taz, и Bild, ссылаются на пост головной организации FFF, опубликованный 25 октября. headtopics.com
Так, 20 октября шведская экоактивистка, обычно призывавшая по пятницам к"забастовкам во имя климата", на сей раз провозгласила в соцсети X (ранее Twitter)"забастовку солидарности с Палестиной и Газой". После этого министерство образования Израиля заявило, чтоА около ста израильских экоактивистов опубликовали открытое письмо в адрес Тунберг с осуждением ее высказываний и призывом к ней"взглянуть на зверства ХАМАС".
27 октября Грета Тунберг с небольшой группой единомышленников вновь вышла на пятничную демонстрацию в защиту климата и сфотографировалась в Стокгольме на фоне здания шведского парламента. При этом она держала самодельный плакат"Справедливость для Палестины", а на других плакатах можно было прочесть, как поясняют немецкие СМИ, один из лозунгов боевиков ХАМАС - Free Palestine ("Свободу Палестине") и "Остановить геноцид". headtopics.com