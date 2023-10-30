Греция рассчитывает на приверженность Турции двустороннему сближению

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что Афины "ни при каких обстоятельствах не откажутся от своих суверенных прав и от своих постоянных позиций"

АФИНЫ, 30 октября. /ТАСС/. Афины рассчитывают на приверженность Анкары сближению двух стран, несмотря на большую разницу в их позициях по ближневосточному вопросу. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

При этом представитель кабинета подчеркнул, что "Греция ни при каких обстоятельствах не откажется от своих суверенных прав и от своих постоянных позиций". "Действительно, в вопросах, которые возникли и по ближневосточной тематике, есть большая разница в позициях Греции и Турции. Думаю, что все согласны с тем, что и Турция не хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и произошло ухудшение кризиса. headtopics.com

Эрдоган на митинге 28 октября сказал, что "уже работает над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". Он также назвал еврейское государство оккупантом, действующим как группировка. При этом радикальное палестинское движение ХАМАС, по его утверждению, не является террористической организацией.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по окончании саммита ЕС в Брюсселе выразил журналистам мнение, что президент Турции не понимает реальную сущность движения ХАМАС. При этом глава правительства отметил, что тот факт, что два лидера не согласны по вопросу о ХАМАС, "не должен влиять на контекст греко-турецкого диалога и важный прогресс, который был достигнут в последние месяцы". headtopics.com

МИД Греции в заявлении 17 октября по итогам греко-турецких консультаций в Афинах на уровне заместителей министров иностранных дел отметил, что обе стороны подтвердили свою общую цель - добиться ощутимых результатов на 5-м Высшем совете сотрудничества 7 декабря в Салониках по темам, которые связаны с позитивной повесткой, таким как предпринимательство, туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство, окружающая среда, социальное обеспечение и здравоохранение, молодежь,...

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